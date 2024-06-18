Басалаева Федосья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти02.02.1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пеганова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Ташкинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Ташкинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Константин
Отец ребёнка: Ташкинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Ташкинов Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.05.1925
Сын: Ташкинов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Ташкинов Иван Петрович
Смерть
02.02.1954