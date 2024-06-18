Басалаева Федосья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаева Федосья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

02.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Басалаев Архип Максимович

Мать: Басалаева Степанида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташкинов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пеганова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Ташкинов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ташкинов Петр Иванович

Отец ребёнка: Ташкинов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Константин

Отец ребёнка: Ташкинов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Ташкинов Иван Петрович

Рождение ребёнка
24.05.1925

Сын: Ташкинов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Ташкинов Иван Петрович

Смерть
02.02.1954

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