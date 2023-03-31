Веретьева Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретьева Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.?

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретьев Валерий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретьев Евгений Валерьянович

Отец ребёнка: Веретьев Валерий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретьев Олег Валерьянович

Отец ребёнка: Веретьев Валерий Иванович

Смерть
2022