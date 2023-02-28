Захарова (Зайцева) Ангелина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Зайцева) Ангелина Алексеевна

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Место рождения

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1951

Отец: Зайцев Алексей

Мать: Булдакова Вера Васильевна

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.10.1973

Сын: Захаров Андрей Петрович

Отец ребёнка: Захаров Петр Афанасьевич

Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.06.1979

Дочь: Крекнина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Захаров Петр Афанасьевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Петр Афанасьевич

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