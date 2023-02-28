Захарова (Зайцева) Ангелина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1951
Отец: Зайцев Алексей
Рождение ребёнка
17.10.1973
Отец ребёнка: Захаров Петр Афанасьевич
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.06.1979
Дочь: Крекнина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Захаров Петр Афанасьевич
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно