Деева Параскева Симеоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1898
Дочь: Деева Параскева Степановна
Отец ребёнка: Деев Степан Павлович
Рождение ребёнка
08.02.1902
Отец ребёнка: Деев Степан Павлович
Рождение ребёнка
07.10.1906
Дочь: Деева Пелагия Степановна
Отец ребёнка: Деев Степан Павлович
Рождение ребёнка
21.03.1909
Сын: Деев Яков Степанович
Отец ребёнка: Деев Степан Павлович
Рождение ребёнка
11.09.1910
Дочь: Деева София Степановна
Отец ребёнка: Деев Степан Павлович
Рождение ребёнка
20.02.1913
Отец ребёнка: Деев Степан Павлович
Смерть
Неизвестно