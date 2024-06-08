Деева Параскева Симеоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Деева Параскева Симеоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1898

Дочь: Деева Параскева Степановна

Отец ребёнка: Деев Степан Павлович

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Деев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Деев Степан Павлович

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.10.1906

Дочь: Деева Пелагия Степановна

Отец ребёнка: Деев Степан Павлович

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.03.1909

Сын: Деев Яков Степанович

Отец ребёнка: Деев Степан Павлович

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: Деева София Степановна

Отец ребёнка: Деев Степан Павлович

Рождение ребёнка
20.02.1913

Сын: Деев Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Деев Степан Павлович

Шаблыкино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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