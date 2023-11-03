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Оверин Андрей Федотов?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аверин? Федот Савельев

Мать: Аверина Акулина Дементьева

Рождение ребёнка
20.10.1775

Дочь: Акилина Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1778

Сын: Оверин Егор Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оверин Семен Андреев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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