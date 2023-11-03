Оверин Андрей Федотов?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аверин? Федот Савельев
Рождение ребёнка
20.10.1775
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1778
Сын: Оверин Егор Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оверин Семен Андреев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно