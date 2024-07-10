Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна
Место рожденияХолуй
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Холуй
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Счастливцев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Счастливцев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Счастливцев) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Счастливцев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Счастливцев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Счастливцев Яков Павлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Счастливцев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Счастливцев Яков Павлович
с. Санниково, Ковровский у., Владимирская губ.
Смерть
Неизвестно