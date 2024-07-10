Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна Около 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Счастливцева (Миловидова) Варвара Ивановна

Место рождения

Холуй

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Миловидов Иван Платонович

Мать: Миловидова (Варваринская) Елизавета Ефимовна

Холуй
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счастливцев Яков Павлович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Счастливцев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Счастливцев Яков Павлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Счастливцев) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Счастливцев Яков Павлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Счастливцев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Счастливцев Яков Павлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Счастливцев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Счастливцев Яков Павлович

с. Санниково, Ковровский у., Владимирская губ.
Смерть
Неизвестно

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