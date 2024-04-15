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Востриков Харитон Тимофеевич

Место рождения

Отскочное, Липецкая обл., Россия, 399251

Дата рождения

1895

Дата смерти

04.12.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Востриков Тимофей Тихонович

Мать: (Вострикова) Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вострикова) Любовь Харитоновна

Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Вострикова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
07.09.1915

Дочь: Смольянинова (Вострикова) Надежда Харитоновна

Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
27.02.1919

Сын: Востриков Алексей Харитонович

Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Востриков Дмитрий Харитонович

Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
28.08.1926

Дочь: Мария Харитоновна

Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
27.03.1929

Сын: Востриков Василий Харитонович

Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Востриков Николай Харитонович

Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна

Смерть
04.12.1935
Причина смерти: Туберкулез
Похороны
04.12.1935

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