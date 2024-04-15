Востриков Харитон Тимофеевич
Место рожденияОтскочное, Липецкая обл., Россия, 399251
Дата рождения1895
Дата смерти04.12.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вострикова) Любовь Харитоновна
Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1915
Дочь: Смольянинова (Вострикова) Надежда Харитоновна
Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
27.02.1919
Сын: Востриков Алексей Харитонович
Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Востриков Дмитрий Харитонович
Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
28.08.1926
Дочь: Мария Харитоновна
Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
27.03.1929
Сын: Востриков Василий Харитонович
Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Востриков Николай Харитонович
Мать ребёнка: (Вострикова) Анна Семеновна
Смерть
04.12.1935
Причина смерти: Туберкулез
Похороны
04.12.1935