Хабаров Александр Михайлович
Место рождениясело Новосергеевка
Дата рождения1910
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Хабаров Михаил Кузьмич
Мать: не указана
село Новосергеевка
Рождение ребёнка
13.11.1932
Дочь: Хабарова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Соколова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1935
Сын: Хабаров Юрий Александрович
Мать ребёнка: Соколова Клавдия Ивановна
село Новосергеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943