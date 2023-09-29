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Хабаров Александр Михайлович

Место рождения

село Новосергеевка

Дата рождения

1910

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хабаров Михаил Кузьмич

Мать: не указана

село Новосергеевка
Рождение ребёнка
13.11.1932

Дочь: Хабарова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Соколова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1935

Сын: Хабаров Юрий Александрович

Мать ребёнка: Соколова Клавдия Ивановна

село Новосергеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Клавдия Ивановна

Смерть
1943
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