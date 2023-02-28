Сыровникова Мария Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыровникова Мария Мироновна

Сыровникова Мария Мироновна

avatar

Место рождения

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.01.1835 ст.

Дата смерти

18.01.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1835 ст.

Отец: Баранов Мирон Поликарпович

Мать: Баранова Прасковья Николаевна

Анненково, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
26.01.1835 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.09.1856 ст.

Муж: Сыровников Потап Маркелович

Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.01.1887 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от удушья
Похороны
20.01.1887 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close