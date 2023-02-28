Сыровникова Мария Мироновна
Место рождения
Дата рождения26.01.1835 ст.
Дата смерти18.01.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1835 ст.
Крещение
26.01.1835 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.09.1856 ст.
Елизаветино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.01.1887 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от удушья
Похороны
20.01.1887 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан