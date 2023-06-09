Шведовский Тимофей / Фома Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШведовский Тимофей / Фома Иванович

Шведовский Тимофей / Фома Иванович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.07.1880 ст.

Сын: Шведовский Каленник Тимофеевич

Мать ребёнка: Шведовская Акулина Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
19.10.1882 ст.

Сын: Шведовский Захар Тимофеевич

Мать ребёнка: Шведовская Акулина Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Шведовская Акулина Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.01.1891 ст.

Сын: Шведовский Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Шведовская Акулина Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведовская Акулина Васильевна

Смерть
Неизвестно