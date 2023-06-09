Шведовский Тимофей / Фома Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1880 ст.
Сын: Шведовский Каленник Тимофеевич
Мать ребёнка: Шведовская Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1882 ст.
Сын: Шведовский Захар Тимофеевич
Мать ребёнка: Шведовская Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Шведовская Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1891 ст.
Сын: Шведовский Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: Шведовская Акулина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно