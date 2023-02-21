Минниигул
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Кушум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Салимгул
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Курбангалий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бибигазиса
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульзябала
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таутьял
Смерть
Неизвестно