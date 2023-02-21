Минниигул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минниигул

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Кушум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Исламгул

Мать ребёнка: Таутьял

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Гафия

Мать ребёнка: Таутьял

Рождение ребёнка
1837

Сын: Салимгул

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Курбангалий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бибигазиса

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульзябала

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таутьял

Смерть
Неизвестно
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