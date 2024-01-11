Галимов Вазих
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского р-на
Дата рождения1926
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
17.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова Танзиля
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Асия
Мать ребёнка: Галимова Танзиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова Танзиля
Военная награда
Неизвестно
Галимов Вазих Загитович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1926 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Бикутеево Наименование награды Орден Отечественной ... Показать все
Смерть
2001