Галимов Вазих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Вазих

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского р-на

Дата рождения

1926

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Галимов Загит Мухаметшивич

Мать: Галимова Сабыржихан Хамит Кызы

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
17.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова Танзиля

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Асия

Мать ребёнка: Галимова Танзиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галимова Танзиля

Военная награда
Неизвестно
Галимов Вазих Загитович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1926 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Бикутеево Наименование награды Орден Отечественной ... Показать все
Смерть
2001
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