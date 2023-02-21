Васильева Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1932
Дочь: Шубина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич
Новгородская область, Уторгожский район, деренвя Красовицы,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно