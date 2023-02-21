Васильева Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Агафья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1932

Дочь: Шубина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич

Новгородская область, Уторгожский район, деренвя Красовицы,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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