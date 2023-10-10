Зыкова Галина Валерьевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1953
Отец: Зыков Валерий Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1978
Дочь: Харламова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Харламов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
19.11.1980
Сын: Харламов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Харламов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно