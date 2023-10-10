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Зыкова Галина Валерьевна

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Место рождения

Новополтавка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1953

Отец: Зыков Валерий Иванович

Мать: Зыкова Анастасия Яковлевна

Новополтавка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.08.1978

Дочь: Харламова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Харламов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
19.11.1980

Сын: Харламов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Харламов Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламов Владимир Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Новополтавка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
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