Тарасов Серафим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Тарасов Степан Фёдорович
Мать: Тарасова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Серафимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Светлана Серафимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Павел Серафимович
Мать ребёнка: Тарасова Надежда Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно