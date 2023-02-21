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Тарасов Серафим Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Тарасов Степан Фёдорович

Мать: Тарасова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Серафимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Светлана Серафимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Павел Серафимович

Мать ребёнка: Тарасова Надежда Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Надежда Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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