Евфимия (Афимья) Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евфимия Фетисова
Отец ребёнка: Фетис (Феоктист) Михайлов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федосья Фетисова
Отец ребёнка: Фетис (Феоктист) Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1843