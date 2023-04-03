Евфимия (Афимья) Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия (Афимья) Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евфимия Фетисова

Отец ребёнка: Фетис (Феоктист) Михайлов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федосья Фетисова

Отец ребёнка: Фетис (Феоктист) Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетис (Феоктист) Михайлов

Смерть
До 1843