Антонов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Алексей Иванович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Антонов Михайло Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Антонов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Работа или профессия
1847
Выбыли из Кемского мещанства
Смерть
Неизвестно
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