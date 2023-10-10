Антонов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Антонов Михайло Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Антонов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1847
Выбыли из Кемского мещанства
Смерть
Неизвестно