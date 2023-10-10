Демчан Феофил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882 ст.
Крещение
30.07.1882 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Григорий Варфоломеев Демчан и законная жена его Ксения Павлова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Никита Феодоров... Показать все
Смерть
Неизвестно