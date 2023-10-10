Демчан Феофил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемчан Феофил Григорьевич

Демчан Феофил Григорьевич

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

23.07.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1882 ст.

Отец: Демчан Григорий Варфоломеевич

Мать: Демчан Ксения Павловна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
30.07.1882 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Григорий Варфоломеев Демчан и законная жена его Ксения Павлова, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Никита Феодоров... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close