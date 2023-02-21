Зибров Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зибров Александр
Мать: Зиброва Анна
Рождение ребёнка
02.04.1985
Дочь: Зиброва Екатерина
Мать ребёнка: Зиброва Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зибров Александр
Мать ребёнка: Зиброва Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиброва Мария
Место жительства
Неизвестно
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край