Козленко (Балагурова) Ксения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозленко (Балагурова) Ксения Константиновна

Козленко (Балагурова) Ксения Константиновна

avatar

Место рождения

Алгачи, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

24.01.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906

Отец: Балагуров Константин Степанович

Мать: Наталья Яковлевна

Алгачи, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
10.05.1941

Сын: Козленко Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Козленко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козленко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козленко Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close