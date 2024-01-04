Козленко (Балагурова) Ксения Константиновна
Место рождения
Дата рождения24.01.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1906
Отец: Балагуров Константин Степанович
Мать: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
10.05.1941
Сын: Козленко Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Козленко Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козленко Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козленко Дмитрий
Смерть
Неизвестно