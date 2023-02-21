Пуговкина Матрена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич
ф.203-оп.780-д.2682 227об-228 выдано в 1956
Рождение ребёнка
13.12.1903 ст.
Сын: Пуговкин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич
ф.203-оп.780-д.3053 176об-177
Рождение ребёнка
18.07.1907 ст.
Сын: Пуговкин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно