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Пуговкина Матрена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.2682 227об-228 выдано в 1956
Рождение ребёнка
13.12.1903 ст.

Сын: Пуговкин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.3053 176об-177
Рождение ребёнка
18.07.1907 ст.

Сын: Пуговкин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
21.09.1908 ст.

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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