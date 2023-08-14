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Расстригин Андрей Александрович
Расстригин Андрей Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.1992
Пол
Мужской
Отец
Расстригин Александр Валентинович
1956 г.р.
Мать
Расстригина Наталья Александровна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1992
Отец:
Расстригин Александр Валентинович
Мать:
Расстригина Наталья Александровна
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