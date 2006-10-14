Шаройко (Шаройко) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения02.02.1922
Дата смерти14.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1922
Рождение ребёнка
03.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
14.10.2006
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область