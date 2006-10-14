Шаройко (Шаройко) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаройко (Шаройко) Анастасия Степановна

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Место рождения

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область

Дата рождения

02.02.1922

Дата смерти

14.10.2006

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1922

Отец: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

Мать: Шаройко София Алексеевна

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
03.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

с. Средний Альбедет, Мариинский район, Кемеровская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
14.10.2006
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область