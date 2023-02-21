Бердникова Надежда Меркульевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1930
Дочь: Веретенникова Елизавета Максимовна
Отец ребёнка: Бердников Максим Сергеевич
Мочешур, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.02.1935
Дочь: Волкова Антонина Максимовна
Отец ребёнка: Бердников Максим Сергеевич
Россия, Удмуртская Республика, Старозятцинский район, д.Мачешур
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно