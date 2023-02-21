Бердникова Надежда Меркульевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова Надежда Меркульевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1930

Дочь: Веретенникова Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Бердников Максим Сергеевич

Мочешур, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.02.1935

Дочь: Волкова Антонина Максимовна

Отец ребёнка: Бердников Максим Сергеевич

Россия, Удмуртская Республика, Старозятцинский район, д.Мачешур
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердников Максим Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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