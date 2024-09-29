Мокей Лонгина Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Страшкевич (Мокей) Елизавета (Юзефа) Степановна
Отец ребёнка: Мокей Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Мокей Михаил (Пий) Степанович
Отец ребёнка: Мокей Степан Иванович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Мокей Степан Иванович
Круглянка, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно