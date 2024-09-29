Мокей Лонгина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокей Лонгина Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокей Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Страшкевич (Мокей) Елизавета (Юзефа) Степановна

Отец ребёнка: Мокей Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Мокей Михаил (Пий) Степанович

Отец ребёнка: Мокей Степан Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Мокей Николай Степанович

Отец ребёнка: Мокей Степан Иванович

Круглянка, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
Неизвестно

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