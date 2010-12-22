Сидорова (Волкова) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Волкова) Нина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1939

Дата смерти

22.12.2010

Пол

Женский

Отец

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Мать

1912 г.р.

Дети

1969 г.р.
1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петельчиц Тамара Александровна

Рождение ребёнка
22.12.1969

Сын: Сидоров Сергей Викторович

Отец ребёнка: Сидоров Виктор Алексеевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1971

Сын: Сидоров Виктор Викторович

Отец ребёнка: Сидоров Виктор Алексеевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.12.2010
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