Сидорова (Волкова) Нина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1939
Дата смерти22.12.2010
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1969
Сын: Сидоров Сергей Викторович
Отец ребёнка: Сидоров Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
26.02.1971
Сын: Сидоров Виктор Викторович
Отец ребёнка: Сидоров Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.12.2010