Вотинцева Екатерина Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинцева Екатерина Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцев Никифор Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотинцев Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Вотинцев Никифор Трофимович

Чернореченское, Оренбургский район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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