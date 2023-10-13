Вотинцева Екатерина Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотинцев Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Вотинцев Никифор Трофимович
Чернореченское, Оренбургский район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно