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Фиолетова (Шумилина) Мария Георгиева
Фиолетова (Шумилина) Мария Георгиева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Пол
Женский
Отец
Шумилин Георгий Иоаннов
1797 г.р.
Мать
(Шумилина) Мария Иванова
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Шумилин Георгий Иоаннов
Мать:
Мария Иванова
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