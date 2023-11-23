Фиолетова (Шумилина) Мария Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиолетова (Шумилина) Мария Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Шумилин Георгий Иоаннов

Мать: Мария Иванова

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