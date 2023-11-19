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Тютчев Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Тютчев Федор Иванович

Мать: Пфеффель Эрнестина

Смерть
1909
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