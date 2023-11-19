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Тютчев Иван Фёдорович
Тютчев Иван Фёдорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
1909
Пол
Мужской
Отец
Тютчев Федор Иванович
1803 г.р.
Мать
Пфеффель Эрнестина
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Тютчев Федор Иванович
Мать:
Пфеффель Эрнестина
Смерть
1909
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