Сурдакова Насыбуллина Сания Мансуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурдакова Насыбуллина Сания Мансуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1953

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1953

Отец: Насыбуллин Мансур Габдуллович

Мать: Насыбуллина Рахимова Минбадар Хасановна

Рождение ребёнка
26.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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