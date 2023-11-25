Сурдакова Насыбуллина Сания Мансуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1953
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1953
Рождение ребёнка
26.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности