Сплошной Тихон Семенович
Место рождения
Дата рождения15.06.1863
Дата смерти30.11.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1863
Восприемники: 1. Троянский Ефимий Андреевич 2. Троянского Федора жена Гликерия Андреевна
Крещение
16.06.1863
Восприемники: 1. Троянский Ефимий Андреевич 2. Троянского Федора жена Гликерия Андреевна
Бракосочетание
26.10.1886
Жених - 23 года 1м браком Невеста - 18 лет девица Поручители По жениху: - Волох Касьян - Криворотенко Дмитрий По невесте: - Моторин Даниил - Потоцкий Иван
Смерть
30.11.1887
от чехотки