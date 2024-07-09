Сплошной Тихон Семенович 15.06.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сплошной Тихон Семенович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

15.06.1863

Дата смерти

30.11.1887

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1863

Отец: Сплошный Семён Демьянович (Дементиевич)

Мать: Сплошная (Кузьменко) Анна Алексеевна

Восприемники: 1. Троянский Ефимий Андреевич 2. Троянского Федора жена Гликерия Андреевна
Крещение
16.06.1863
Восприемники: 1. Троянский Ефимий Андреевич 2. Троянского Федора жена Гликерия Андреевна
Бракосочетание
26.10.1886

Жена: Сплошная (Криворотенко) Юлитта Онисимовна

Жених - 23 года 1м браком Невеста - 18 лет девица Поручители По жениху: - Волох Касьян - Криворотенко Дмитрий По невесте: - Моторин Даниил - Потоцкий Иван
Смерть
30.11.1887
от чехотки

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