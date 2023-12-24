Исаевв 2 жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Исаев Абдуикман Исямбулатович
Отец ребёнка: Исаев Исямбулат
Рождение ребёнка
1846
Сын: Исаев Серажетдин Исямбулатович
Отец ребёнка: Исаев Исямбулат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Исямбулат
Смерть
Неизвестно