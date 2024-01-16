Шамов Яков Егорович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шамов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Смерть
Неизвестно