Шамов Яков Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамов Яков Егорович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шамов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость д. Комарово
Смерть
Неизвестно
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