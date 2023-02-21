Генкин Роний Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генкин Роний Лазаревич

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Место рождения

Кролевец, Сумская обл., Украина

Дата рождения

11.06.1890

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Кролевец, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1937 по 1938
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1938 по 1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1948 по 1968
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1968
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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