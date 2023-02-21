Генкин Роний Лазаревич
Место рожденияКролевец, Сумская обл., Украина
Дата рождения11.06.1890
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Кролевец, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1937 по 1938
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1937
Место жительства
С 1938 по 1948
Место жительства
С 1948 по 1968
Смерть
1968