Марталог Прасковья Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марталог Прасковья Онисимовна

Место рождения

с.Батюшаны Рыбницкий район Молдавия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Батюшаны Рыбницкий район Молдавия
Рождение ребёнка
21.12.1937

Сын: Марталог Владимир Моисеевич

Отец ребёнка: не указан

с.Батюшаны Рыбницкий район Молдавия
Смерть
Неизвестно
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