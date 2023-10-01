Марталог Прасковья Онисимовна
Место рожденияс.Батюшаны Рыбницкий район Молдавия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Батюшаны Рыбницкий район Молдавия
Рождение ребёнка
21.12.1937
Сын: Марталог Владимир Моисеевич
Отец ребёнка: не указан
с.Батюшаны Рыбницкий район Молдавия
Смерть
Неизвестно