Артемьева (Родаева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Родаева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

До 1975

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.

Отец: не указан

Мать: Родаева Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Артемьев Николай Ильич

Отец ребёнка: Артемьев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Артемьев Владимир Ильич

Отец ребёнка: Артемьев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Артемьев Виктор Ильич

Отец ребёнка: Артемьев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Артемьев Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Артемьев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Артемьев Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Илья Михайлович

Смерть
До 1975
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