Артемьева (Родаева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912 ст.
Дата смертиДо 1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Артемьев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Артемьев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Артемьев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Артемьев Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Артемьев Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1975