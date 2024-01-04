Гультяева Анастасия Евстифеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1885 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1887 ст.
Сын: Гультяев Матвей Антонович
Отец ребёнка: Гультяев Антон Денисович
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Антон Денисович
Смерть
Неизвестно