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Гультяева Анастасия Евстифеевна

Место рождения

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Симаново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.09.1885 ст.

Муж: Гультяев Антон Денисович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1887 ст.

Сын: Гультяев Матвей Антонович

Отец ребёнка: Гультяев Антон Денисович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.

Сын: Гультяев Федот Антонович

Отец ребёнка: Гультяев Антон Денисович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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