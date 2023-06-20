Акялина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акялина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Коврижных Алексей Коврижных

Мать: Коврижных Татьяна Петровна