Грехова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

24.02.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грехов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1827

Дочь: (Грехова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Андрей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.06.1829

Дочь: (Грехова) Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Грехов Андрей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.02.1863
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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