Грехова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти24.02.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1827
Дочь: (Грехова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1829
Дочь: (Грехова) Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Грехов Андрей Иванович
Смерть
24.02.1863