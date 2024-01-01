Останин Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Останин Фёдор Михайлович

Мать: Русских Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
20.03.1965

Дочь: Гараева Марина Владимировна

Мать ребёнка: Останина Зинаида Ивановна

Бикбарда, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.01.?

Сын: Останин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Останина Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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