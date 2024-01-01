Останин Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Останин Фёдор Михайлович
Мать: Русских Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
20.03.1965
Дочь: Гараева Марина Владимировна
Мать ребёнка: Останина Зинаида Ивановна
Бикбарда, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.01.?
Сын: Останин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Останина Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно