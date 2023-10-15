Анохина Анохина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Анохин Егор Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Анохин Егор Ананьевич
Водолейка, Больше-Кемарская волость, Княгининский уезд
Смерть
Неизвестно