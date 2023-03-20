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Манохин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Манохина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Манохина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Манохин Николай Иванович

Мать ребёнка: Манохина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Манохина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Манохина Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно