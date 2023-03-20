Манохин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Манохина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Манохина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Манохина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Манохина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Манохина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манохина Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно