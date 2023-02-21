Медведев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1981

Дочь: Полунина Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Медведева Татьяна Алексанровна

Рождение ребёнка
15.09.1983

Сын: Медведев Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Медведева Татьяна Алексанровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Татьяна Алексанровна

Смерть
Неизвестно
Пречистое, Истра, Московская область
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