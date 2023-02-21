Медведев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1981
Дочь: Полунина Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Медведева Татьяна Алексанровна
Рождение ребёнка
15.09.1983
Мать ребёнка: Медведева Татьяна Алексанровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пречистое, Истра, Московская область