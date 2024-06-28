Савина (Титова) Татьяна Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1882 ст.
Дата смерти?.06.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1882 ст.
Бракосочетание
1901
Муж: Савин Иван Осипович
Рождение ребёнка
09.06.1902 ст.
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Савин Иван Осипович
Рождение ребёнка
25.03.1904 ст.
Дочь: Мурыксина (Савина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Савин Иван Осипович
Рождение ребёнка
15.04.1913
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Савин Иван Осипович
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.
Сын: Савин Павел Иванович
Отец ребёнка: Савин Иван Осипович
Рождение ребёнка
14.03.1923
Дочь: Бокум (Савина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Савин Иван Осипович
Смерть
?.06.1938