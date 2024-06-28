Савина (Титова) Татьяна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавина (Титова) Татьяна Арсеньевна

Савина (Титова) Татьяна Арсеньевна

Место рождения

Ежово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

25.12.1882 ст.

Дата смерти

?.06.1938

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1882 ст.

Отец: Титов (Малягин) Арсений Григорьевич

Мать: Титова Евдокия Никифоровна

Ежово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
1901

Муж: Савин Иван Осипович

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.1902 ст.

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Савин Иван Осипович

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.03.1904 ст.

Дочь: Мурыксина (Савина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Савин Иван Осипович

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.04.1913

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Савин Иван Осипович

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.03.1915 ст.

Сын: Савин Павел Иванович

Отец ребёнка: Савин Иван Осипович

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.03.1923

Дочь: Бокум (Савина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Савин Иван Осипович

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Смерть
?.06.1938
Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.