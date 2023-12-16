Котельникова Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова Марфа Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1909 ст.

Муж: Кукаркин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
22.01.1917 ст.

Дочь: Галкина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кукаркин Николай Андреевич

Белопахотный, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место рождения - деревня Новая Ашпала дата крещения - 24.01.1917 г. М метрической книге написано: родители - Николай Андреев Кукаркин (крестьянин) и законная жена жена его Мария Ильина. Оба православн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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