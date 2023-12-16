Котельникова Марфа Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1917 ст.
Дочь: Галкина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кукаркин Николай Андреевич
Белопахотный, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место рождения - деревня Новая Ашпала дата крещения - 24.01.1917 г. М метрической книге написано: родители - Николай Андреев Кукаркин (крестьянин) и законная жена жена его Мария Ильина. Оба православн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно