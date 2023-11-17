Борисова Алевтина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Алевтина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1934

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1934

Отец: Борисов Владимир Павлович

Мать: Вера

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