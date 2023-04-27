Касьянов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьянов Петр

Касьянов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмилия

Мать ребёнка: Шатова Антонида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Шатова Антонида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Шатова Антонида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Шатова Антонида Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Шатова Антонида Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Антонида Фёдоровна

Смерть
Неизвестно