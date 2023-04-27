Касьянов Петр
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмилия
Мать ребёнка: Шатова Антонида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Шатова Антонида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Шатова Антонида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Шатова Антонида Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Шатова Антонида Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно