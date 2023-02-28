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Боровков Сергей Федорович

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Место рождения

Печки, Людиновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Печки, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.04.1923

Дочь: Грузинцева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Боровкова Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
10.11.1924

Сын: Боровков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Боровкова Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
23.12.1928

Сын: Боровков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Боровкова Марфа Николаевна

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.05.1934

Дочь: Боровкова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Боровкова Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Боровкова Марфа Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Марфа Николаевна

Смерть
Неизвестно
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