Боровков Сергей Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1923
Дочь: Грузинцева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Боровкова Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1924
Мать ребёнка: Боровкова Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
23.12.1928
Сын: Боровков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Боровкова Марфа Николаевна
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.05.1934
Дочь: Боровкова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Боровкова Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Боровкова Марфа Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно