Каланда Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1935
Дочь: Грозовенко Александра
Отец ребёнка: Каланда Савва
с.Гавиносы,Красноокнянский р-н,Одесская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каланда Флор
Отец ребёнка: Каланда Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каланда Григорий
Отец ребёнка: Каланда Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каланда Андрей
Отец ребёнка: Каланда Савва
Смерть
Неизвестно