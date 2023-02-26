Каланда Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каланда Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1935

Дочь: Грозовенко Александра

Отец ребёнка: Каланда Савва

с.Гавиносы,Красноокнянский р-н,Одесская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каланда Флор

Отец ребёнка: Каланда Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каланда Григорий

Отец ребёнка: Каланда Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каланда Андрей

Отец ребёнка: Каланда Савва

Смерть
Неизвестно
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