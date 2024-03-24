Васильева (Емельянова) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина Олеговна
Отец ребёнка: Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олег
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Валерьевна
Отец ребёнка: Васильев Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Валерий