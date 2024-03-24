Васильева (Емельянова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Емельянова) Елена Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Анатолий

Мать: Емельянова Евдокия Терентьевна

Развод
Неизвестно

Муж: Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина Олеговна

Отец ребёнка: Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Валерьевна

Отец ребёнка: Васильев Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Валерий

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